Скопье, , 19:09 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 15 июня заявил, что принял решение о продлении действия режима чрезвычайного положения из-за коронавируса ещё на восемь дней — с 15 до 22 июня.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, режим ЧП будет распространяться на всю территорию страны.

По словам президента, целью продления действия режима ЧП было создание условий для продолжения подготовки к выборам, проведение которых консенсусом партии и власти и оппозиции было решено назначить на 15 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Северной Македонии определились с датой парламентских выборов