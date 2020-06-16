Бишкек, 16 июня 2020, 16:38 — REGNUM И.о. первого вице-премьера Киргизии Кубатбек Боронов назначен исполняющим обязанности главы правительства страны, сообщили 16 июня в пресс-службе киргизского президента.
Соответствующий указ подписал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
Согласно документу, на исполняющего обязанности первого вице-премьера Киргизии Боронова возложено исполнение обязанностей премьер-министра страны «до сформирования нового состава правительства».
«Также, согласно указу, Абылгазиев Мухаммедкалый Дуйшекеевич освобождён от исполнения обязанностей премьер-министра Кыргызской Республики, согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Абылгазиев подал в отставку с постав премьер-министра Киргизии накануне, 15 июня.
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