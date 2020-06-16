Рига, , 16:33 — REGNUM В данный момент в Латвии нет политических гарантий финансирования общественных медиа после их полного ухода с рекламного рынка в 2021 году. Об этом, как пишет портал Lsm. lv, выяснилось на заседании подкомисии Сейма (парламента) по медиа-политике.

Журналисты отмечают, что чтобы компенсировать потерю доходов и реализовать планы по производству нового контента латвийским общественным медиа требуется 8,34 млн евро.

«Так как общественные медиа в данный момент не заключают новых рекламных контрактов, и не продлевают старые, отсутствие решения по их финансированию в ноябре будет иметь катастрофические последствия для общественных СМИ», — сказал членам подкомиссии председатель Совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Ивар Аболиньш.