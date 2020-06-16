Белград, , 16:21 — REGNUM Вопрос независимости Косова не станет предметом обсуждения предстоящей встречи косовцев и Сербии в США, сообщил 16 июня журналистам сербский президент Александр Вучич.

Комментируя предстоящие переговоры в Белом доме с лидером Косова, Вучич сказал:

«Это не будет темой переговоров, мы не позволим, чтобы это стало темой».

Сербский президент отметил, что Белград, как и Приштина, являются всего лишь фигурами в «большой игре больших игроков». Но и Косово тоже ведёт свою игру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Белграда и Приштины состоятся 27 июня: Вучич и лидер Косово приглашены в Вашингтон.

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