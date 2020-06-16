Париж, , 16:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в лабораторию фармацевтической группы Sanofi объявил о выделении 200 млн евро на перемещение части фармацевтической промышленности во Францию, передает BFM TV.

«Будут выделены средства на финансирование производственной инфраструктуры, такой как научные исследования и разработки, чтобы иметь возможность удовлетворить потребности во время кризиса в области здравоохранения», — заявил Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции 16 июня 2020 года.

По словам главы государства, эти средства должны дать толчок проектам по лечению и производству вакцин, в частности против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, фармацевтическая компания Sanofi выделит 610 млн евро на разработку вакцин во Франции и создаст новый завод по производству вакцин.

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