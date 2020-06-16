Киев, , 16:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подал иск в суд на художника Сергея Пояркова, сказано в материалах суда на официальном портале «Судебная власть».

Зеленский считает, что Поярков ему угрожал.

Дело будет рассмотрено в Шевченковском районном суде Киева. Первое слушание запланировано на 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева снял ограничения с «активистки», известной под псевдонимом Маруся Зверобой. Ранее она вместе с депутатом Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Софией Фединой записала видео с оскорблениями и угрозами в адрес Зеленского.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Киева снял ограничения с волонтёра, подозреваемого в угрозах Зеленскому