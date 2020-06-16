Сухум, , 16:13 — REGNUM В общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» выступили против назначения главой администрации села Лабра Арута Мелконяна, в связи с его «сомнительной репутацией». Это обращение было опубликовано общественниками 15 июня.

В обращении говорится о драке, произошедшей в селе вскоре после назначения Мелконяна на должность. Ветераны считают, конфликт был вызван тем, что местное население не доверяет этому человеку.

«Его назначение главой села Лабра также вызвало волнения в 2011 году. Как тогда, так и сейчас люди обвиняют Мелконяна в продаже наркотиков, а именно марихуаны», — говорится в обращении.

Члены «Аруаа» также указали на то, что после драки с Мелконяном были задержаны не только те, кто пришел выяснять с ним отношения, но и люди, которых там не было. По мнению ветеранов, это указывает на признаки «политического преследования».

Ветераны призвали главу Очамчырского района пересмотреть назначение Мелконяна на должность, а МВД республики — освободить лиц, которые не участвовали в драке.

Стоит отметить, что прежний глава села Лабра — Смбат Керселян — ушел с поста после победы на выборах президента Абхазии Аслана Бжании, так как не поддерживает новую власть. После назначения Мелконяна главой села 13 июня на него напали несколько человек. На следующий день он написал в МВД заявление, что не имеет претензий к нападавшим.