Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину, в котором высоко оценил усилия южнокорейского правительства в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

В письме генсек ООН отметил, что меры и методы, принимаемые властями Южной Кореи, среди которых ранняя диагностика и отслеживание круга людей, с которым контактировал заражённый, стали примером для других стран мира.

Известно, что Антониу Гетерриш также направлял письмо Мун Чжэ Ина 30 апреля текущего года, в котором дал высокую оценку успехам Южной Кореи в борьбе с пандемией и изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество подтверждённых случаев в стране достигло 12 155.