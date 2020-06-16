Москва, , 15:40 — REGNUM Поправки к Конституции затрагивают практически все сферы жизни государства и общества, изменения продиктованы временем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи с представителями общественности Смоленской, Брянской, Тульской и Калужской областей.

«Все эти изменения — продиктованы временем, они назрели», — сказал Неверов.

Главной задачей он видит необходимость «донести до людей суть предлагаемых изменений и важность участия граждан в голосовании, а также, ввиду эпидемиологической обстановки, а она от региона к региону отличается, правила, которые необходимо соблюдать гражданам, чтобы участие в голосовании по поправкам в Конституцию не создавало рисков для здоровья».

Среди поправок Неверов в первую очередь выделил изменения, касающиеся социальной сферы.

«Цель этих поправок — повышение качества и уровня жизни, поддержка семьи, ее ценностей, всесторонняя защита детей, обеспечение доступного, качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста», — отметил Неверов.