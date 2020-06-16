Москва, , 15:29 — REGNUM В России за последние десять лет предотвращено почти 700 преступлений террористической направленности, из которых 159 — терактов. Об этом 16 июня заявил директор ФСБ Александр Бортников в ходе рабочей встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

«За эти десять лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов», — сказал Бортников.

Это «плоды работы» не только силовой составляющей федерального оперштаба, но и всей системы, выстроенной по линии Национального антитеррористического комитета, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бортников на встрече с Путиным заявил, что нормативно-правовая база в России постоянно обновляется с учётом международного опыта для эффективной борьбы с терроризмом.

С момента образования Национального антитеррористического комитета большое внимание уделяется нормативно-правовому регулированию и созданию необходимой правовой базы, при этом данная работа строилась «практически с нуля», отметил он.

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