Вильнюс, , 15:27 — REGNUM Министерство обороны Литвы распространило комментарий об «активизации ВВС России над Балтийским морем», в котором даёт оценку перелётов российской боевой авиации в нейтральном воздушном пространстве на минувшей неделе, 8−14 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 июня. На минувшей неделе истребители НАТО, которые базируются на постоянной основе в Литве и Эстонии, восемь раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолётов. Это в два раза чаще, чем в среднем за неделю.

«Активность военной авиации Российской Федерации связано с желанием РФ продемонстрировать военную мощь в контексте проходящих военных учений НАТО», — заявили в литовском военном ведомстве.

«Российский военный контингент в Калининграде постоянно усиливается, внедряются новые системы вооружений, и развивается военная инфраструктура. Этот контингент занимается военной подготовкой, рутинной деятельностью, а также демонстрирует реакцию на учения НАТО. (…) Военная активность Российской Федерации в будущем сохранится, и может расти в связи с дальнейшим усилением калининградской группировки и ее желанием демонстрировать НАТО военную мощь», — добавили в ведомстве.

Отметим, что военная группировка НАТО на территории Литвы постоянно растёт, а Литва просит своих союзников по блоку размещать больше живой силы и техники. Кроме того, прямо у границы с Калининградской областью силами США оборудован единственный военный авиаполигон, на котором уничтожение наземных целей отрабатывают в том числе и стратегические бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие.