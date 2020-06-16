Минск, , 15:25 — REGNUM Инициативная группа по выдвижению в президенты Белоруссии бывшего главы правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико сдала в территориальные комиссии 120 тысяч подписей граждан. Для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей.

По словам сторонников экс-банкира, Центризбирком пока что может проверить первую часть собранных подписей, достоверность которых проверили в избирательном штабе Бабарико. Всего за его выдвижение собрано 335 тысяч подписей.

Подписи проходят проверку в избирательном штабе «кандидата в кандидаты» до передачи в Центризбирком постсоветской республики. Учитывая непростую ситуацию вокруг участия Бабарико в президентской кампании, его сторонники предполагают особенное внимание подчинённых Лидии Ермошиной к проверке подписей за альтернативных кандидатов.

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Александр Лукашенко правит Белоруссией бессменно с 1994 года — тогда в Белоруссии состоялись первые президентские выборы. Он желает править ещё как минимум пятилетку и участвует в нынешней президентской кампании.

Центризбирком изначально зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты. Два кандидата уже снялись — Олег Гайдукевич (в пользу Лукашенко) и Наталья Кисель (в пользу Гайдукевича).

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О возможном выходе из президентской кампании заявила Светлана Тихановская — жена арестованного и признанного политзаключённым популярного блогера Сергея Тихановского. Из-за арестов членов её инициативной группы (которую возглавлял её муж) она приостанавливала сбор подписей за своё выдвижение. Тихановская заявила, что ей поступили угрозы — в её собственный адрес и в адрес её детей.

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