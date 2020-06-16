Вильнюс, , 15:24 — REGNUM Представители литовской оппозиционной фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) потребовали от министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса самоустраниться в вопросе Белорусской АЭС, а в случае, если он проигнорирует требования консерваторов, начать в парламенте сбор подписей за начало процедуры вынесения вотума недоверия министру, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 июня.

Кроме того, консерваторы потребовали немедленного активного вмешательства в этот вопрос со стороны президента Гитанаса Науседы.

Отметим, что в Литве осенью пройдут парламентские выборы и тема БелАЭС традиционно становится одной из ключевых в предвыборных кампаниях различных политических сил.

Напомним, Литва, которая является главным критиком БелАЭС, пока не смогла убедить Латвию и Эстонию присоединиться к бойкоту электроэнергии с БелАЭС.