Москва, , 15:24 — REGNUM Демократическая партия США, поддерживая протестующих, в действительности лишь тем самым отпугивает своих потенциальных избирателей. Об этом 16 июня заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин на телеканале «Россия 24».

«Президент умывает руки перед той активностью, которую развернули его оппоненты, то есть демократы, пытающиеся спалить страну ради того, чтобы скинуть Трампа», — заявил Коровин.

«Нынешняя ситуация такова: демократы сжигают Америку, расшатывают её, дестабилизируют и разваливают, чтобы любой ценой скинуть Трампа. Трамп всячески демонстрирует и показывает, что его оппоненты не жалеют собственного государства и не останавливаются ни перед чем. Это просто фанатики и безумцы на фоне степенного, спокойного и предсказуемого Трампа», — продолжил он.

По его мнению, в конечном счёте это выставляет президента США Дональда Трампа лишь в позитивном свете.

«Мне кажется, это играет Трампу на руку. Это не его протесты, это не его ответственность. Это зона ответственности демократов — вот, пожалуйста, кому нравится сожжённая страна, пусть голосует за Байдена», — указал он.