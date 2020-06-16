Минск, , 15:23 — REGNUM Решая вопрос о строительстве БелАЭС, руководство Белоруссии исходило прежде всего из того, что это высочайшие технологии. Об этом сегодня, 16 июня во время поездки в Гродненскую область заявил Александр Лукашенко.

«Запуск БелАЭС также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии. Это общий вопрос Гродненского облисполкома и правительства», — сказал Лукашенко.

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Он отметил также: «Для меня вопрос безопасности (АЭС. — Прим. президентской пресс-службы), как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это».

Запуск первого энергоблока строящейся в Островецком районе Гродненской области атомной электростанции запланирован на лето 2020 года — к финалу президентской кампании. Правительство РФ выделило многомиллиардный кредит на реализацию проекта, который реализует «Росатом» совместно с белорусскими субподрядчиками.

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После выступления перед бюрократией западного региона Белоруссии в программе Лукашенко значится посещение госпредприятия ОАО «Гродно Азот». Ранее планировалось привлечь российского инвестора в работу этого крупного госпредприятия. Проект был заявлен правительством Белоруссии в числе «пяти пилотных» проектов промышленной интеграции Союзного государства, но не состоялся.

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Теперь на модернизацию «Гродно Азот» планируется привлечь кредиты банков Китая и Евросоюза. Объём инвестиций оценивается в $1,6 млрд, генеральным партнёром избрана итальянская фирма Tecnimont S.p.A.