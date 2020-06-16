Париж, , 15:20 — REGNUM Фармацевтическая компания Sanofi выделит 610 млн евро на разработку вакцин во Франции и создаст новый завод по производству вакцин, сообщает Le Figaro.

Sanofi инвестирует около полумиллиарда евро в создание нового завода вблизи Лиона, который «будет использовать самые инновационные технологии в области производства вакцин».

Известно, что инвестиции в размере 490 млн евро за пять лет должны создать 200 новых рабочих мест.

Завод позволит Sanofi «обеспечить поставки вакцин во Францию и Европу в случае новых пандемий».

Фармацевтическая группа Sanofi, которая является одним из основных мировых игроков в производстве вакцин, в настоящее время работает над созданием двух вакцин против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, посещая фармацевтическую группу Sanofi, президент Франции Эммануэль Макрон планирует объявить об инициативе по финансированию исследований и разработок, а также производства вакцин во Франции.

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