Варшава, , 15:22 — REGNUM Германия во время своего председательства в Европейском союзе (ЕС) станет заниматься поддержкой присоединения к ЕС балканских стран. Об этом 16 июня заявил глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

«Мы согласны, что как ЕС мы должны продолжать политику расширения», — заявил глава МИД Германии.

Также Маас рассказал, что немецкая сторона хотела бы определить рамки для такого процесса, для чего намерена организовать конференцию с участием Северной Македонии и Албании.

В свою очередь, глава МИД Польши уточнил, что он, со своей стороны, выражает поддержку приоритетам Германии в Евросоюзе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат парламента Германии Клаус Эрнст заявил, что вооруженные силы США, дислоцированные на территории страны, не вносят вклад в безопасность государства.