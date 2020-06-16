Москва, , 15:16 — REGNUM Слова бывшего советника президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона, который обвинил Китай в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, рассчитаны на маргинально-радикальные группы, считает политолог Андраник Мигранян. Об этом он заявил 16 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это уже не политический феномен, а медицинский, — сказал Мигранян. — Это за пределами всего. И рассчитано на маргинально-радикальные группы, которые могут об этом читать и в это поверить. Так же как они читали и верили в то, что коммунисты уже захватили Вашингтон. Кризис демократии углубляется, а американское лидерство показало себя абсолютно неадекватным. Намечающаяся смена лидера оказалась очевидной. Китай не только не закрылся, но выступил на мировой сцене как реальный лидер».

Напомним, как сообщалось ранее, ранее Бэннон заявил, что «многие аспекты убийства» Флойда «обусловлены КПК». Кроме того, он сказал, что КПК через картели «проталкивает в США» наркотики.

«Восходящие силы Азии привели к нынешнему положению с мистером Флойдом, его жизни и к тому, что он заболел. У него были наркотики в организме. У него не было нормальной работы. И он использовал фальшивые деньги. Все это идёт из Пекина», — сказал Бэннон.