Москва, , 15:16 — REGNUM Демократическая партия США совершает большую ошибку, пытаясь обеспечить себе поддержку на грядущих выборах посредством поддержки протестных групп, активизировавшихся после убийства Джорджа Флойда. Об этом 16 июня заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин на телеканале «Россия 24».

«С точки зрения социологии, активная часть населения представляет собой меньшинство, поэтому Байден зря себя тешит иллюзией. Его активная часть, которая сегодня громит города и витрины — это меньшинства. И в электоральном процессе они составляют незначительную часть», — заявил Коровин.

«В то время как большинство всегда пассивно и молчаливо, но это большинство и представляет собой основную массу избирателей. Поэтому протесты, которые мало кому нравятся, кроме меньшинств — они как раз играют на руку Трампу, который сегодня накапливает электоральную силу и может вполне рассчитывать на поддержку этого молчаливого большинства», — продолжил он.