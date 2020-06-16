Москва, , 15:26 — REGNUM Отношения России и США уже невозможно сделать хуже, заявил 16 июня журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков. Так он отреагировал на слова американского посла в России о приговоре Полу Уилану.

Посол США в России Джон Салливан заявил после вынесения приговора Уилану, что это станет преградой в двусторонних отношениях, но не остановит диалог Москвы и Вашингтона. Рябков же подчеркнул, что российско-американские отношения дальше некуда ухудшать.

Дипломатам нужно фокусироваться на позитивной повестке дня и искать способы, как решить хотя бы часть накопившихся между странами проблем. Решения требует бессчетное количество вопросов, в том числе резонансные дела российских граждан, которые осуждены в США и с трудлм получают медицинскую помощь, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Мосгорсуд признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам лишения свободы. В Госдепартаменте США заявили о возмущении таким вердиктом, а в Белом доме выразили намерение вернуть Уилана в страну.

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