Москва, , 15:14 — REGNUM По российской инициативе активно формируется единое информационное пространство для координации антитеррористической активности различных спецслужб. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил директор ФСБ России Александр Бортников на рабочей встрече с президентом России.

«По инициативе ФСБ мы стали продвигать идею создания единого информационного антитеррористического пространства, суть которого заключается в том, чтобы объединить информацию, которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы для того, чтобы можно было бы эффективно пользоваться этой информацией», — заявил Бортников.

В рамках реализации этой идеи в 2009 году стала формироваться международная база данных.

«На сегодняшний день к этому международному банку данных подключены 56 специальных служб из 42 государств и восемь международных организаций», — указал он.