Москва, , 15:13 — REGNUM Стороны ливийского конфликта нужно побуждать к началу переговоров без каких-либо предварительных условий. Такое мнение 16 июня высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.

«Необходимо общаться со всеми сторонами конфликта, необходимо все стороны конфликта побуждать к тому, чтобы они собирались вместе, садились за стол переговоров без каких-либо предварительных условий и начинали договариваться», — заявил глава МИД РФ.

Также Лавров отметил, что Россия придерживалась такой линии, как с самого начала кризиса в Сирии, так и в вопросах об урегулировании ситуации в Ливии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что конференция в формате видеосвязи с участием стран «астанинской тройки» (Россия, Турция и Иран) может состояться до предстоящего в августе заседания сирийского конституционного комитета.

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