Москва, , 15:01 — REGNUM Степень радикализации населения на территории России, где террористы распространяли свою идеологию, заметно снизилась. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил директор ФСБ России Александр Бортников на рабочей встрече с президентом России.

«Следует отметить, что в рамках профилактики, которую мы проводили на территории страны совместно с заинтересованными ведомствами, структурами уровень радикализации населения в значительной степени снизился. Это факт», — заявил Бортников.

«Более того, хочу сказать, что эта штучная работа с теми лицами, которые вовлекались или были участниками преступной деятельности, имеющей отношение к террористической составляющей, (привела к тому, что) более 500 человек были склонены к отказу от участия в этой деятельности. Продолжаем эту работу», — продолжил он.

С 2008 года Национальный антитеррористический комитет России начал проводить работу по противодействию идеологии терроризма. На территории РФ была создана программа, которая реализовывалась в последующем пятилетнем цикле работы противодействия терроризму.

«Мы прекрасно понимаем, что одними силовыми методами эту работу по линии антитеррора решить невозможно. Поэтому одним из подходов в организации работы НАКа является профилактика преступлений террористической напралвенности», — указал Бортников.