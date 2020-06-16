Вильнюс, , 15:01 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 16 июня, без голосов «против» и воздержавшихся, принял резолюцию о «80-летии с момента оккупации Литвы со стороны СССР», — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В тексте резолюции содержится осуждение современной России «за отказ признания оккупации», Россия осуждается за «попытки переписать историю Литвы», а исполнительную власти Литвы литовские депутаты призывают «добиваться от России компенсацию за оккупацию». О том, что такой вопрос должен постоянно подниматься, заявил и действующий премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

Литовские депутаты также призвали власти финансировать проекты просвещения «об оккупации» в литовском обществе, в том числе и в учебных заведениях. В тексте также выражается благодарность США, Франции, Великобритании и «другим демократическим государствам» за «непризнание советской оккупации».

«За» резолюцию проголосовало 114 членов Сейма. Всего в литовском парламенте 141 место.