Москва, , 14:57 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил главу МИД России Сергей Лаврова посетить Тегеран.

«Хочу подтвердить своё приглашение в адрес своего друга, господина Лаврова, и господин Лавров принял моё приглашение, сказал, что когда ситуация позволит, он совершит визит в Иран», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве прошли переговоры Лаврова с Зарифом. Главы МИД двух стран обсудили двусторонние отношения, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, региональную ситуация, с акцентом на Сирию, а также возможность проведения саммита в астанинском формате, который ранее был отложен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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