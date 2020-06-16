Москва, , 14:54 — REGNUM Между Ираном и Россией налажено тесное сотрудничество, ему не смогла помешать даже ситуация с пандемией нового коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Зариф отметил, что ирано-российские переговоры и консультации имеют постоянный характер. Это взаимодействие не нарушил даже коронавирус. Так, за последний месяц состоялись консультации, два телефонных разговора президентов, видеоконференции между сопредседателями межправкомиссии.

Иранский министр подчеркнул, что «очень хорошие договоренности» достигнуты в рамках крупных двусторонних проектов. Он выразил надежду, что они пойдут на пользу народам обеих стран.

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