Москва, , 14:49 — REGNUM Опыт Национального антитеррористического комитета России востребован мировым сообществом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил директор ФСБ России Александр Бортников на рабочей встрече с президентом России.

«Опыт НАКа востребован мировым сообществом — однозначно могу об этом сказать. Потому как по инициативе Совбеза ООН наш комитет каждый год по итогам года проводит брифинги», — заявил Бортников.

«Нашим опытом интересуются представители различных западных спецслужб и иностранных государств. Делимся мы этой информацией, конечно же, и для себя тоже нарабатываем определённый опыт», — указал он.