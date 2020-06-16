Пермь, , 14:53 — REGNUM Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин стал инициатором Манифеста общественного согласия. Он заявил о необходимости консолидации усилий всех конструктивных сил региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В регионе запущено общественное обсуждение документа. предложения по внесению корректив принимаются в течение двух недель.

«Сейчас важно планировать на десятилетия вперед. Для этого необходимо консолидировать усилия. Основная наша задача — создать условия, чтобы жители Пермского края жили в благополучном и процветающем регионе, гордились своей историей и уверенно смотрели в будущее. Общественное согласие — это фундамент развития Пермского края и залог общественно-социальной стабильности. Главная опора в этом вопросе — консолидация участников всех процессов: политических партий, социальных и общественных объединений, органов местного самоуправления. Поэтому к участию приглашаются все», — заявил Дмитрий Махонин.

Настоящий Манифест заключается сроком на два года. Присоединиться к Манифесту можно в течение всего срока его действия.

Стоит отметить, что информация о манифесте обнародована 15 июня, а 16 июня Махонин как самовыдвиженец заявил в крайизбирком о своем участии в губернаторских выборах.

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