Москва, , 14:49 — REGNUM Конференция в формате видеосвязи с участием стран «астанинской тройки» (Россия, Турция и Иран) может состояться до предстоящего в августе заседания сирийского конституционного комитета. Об этом 16 июня рассказал во время совместной пресс-конференции с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я думаю, что можно вполне утверждать о возможности проведения видеоконференции трех лидеров», — заявил Лавров.

Также он уточнил, что это может произойти до того, как специальный посланник генерального секретаря ООН по ситуации в Сирии Гейр Педерсен, соберет редакционную комиссию сирийского конституционного комитета.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за его усилия по недопущению развала Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).