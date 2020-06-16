Брюссель, , 14:46 — REGNUM Украине решили предоставить статус партнёра с расширенными возможностями, но заседание комиссии Украина — НАТО всё ещё не может состояться, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 июня во время видеоконференции.

«Проблема ещё не разрешена. Это то, что мы ещё должны решить, и я надеюсь, что мы найдём это решение», — добавил Столтенберг.

Напомним, заседание Украина — НАТО блокируется Венгрией, которая не довольна политикой Украины в отношении венгерского национального меньшинства, проживающего в Закарпатье.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ внимательно следит за расширением НАТО, а предоставление Украине статуса партнёра с расширенными возможностями «не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе».

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