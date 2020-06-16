Москва, , 14:42 — REGNUM Нормативно-правовая база в России постоянно обновляется с учётом международного опыта для эффективной борьбы с терроризмом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил директор ФСБ России Александр Бортников на рабочей встрече с президентом России.

«За период становления комитета было подготовлено и издано 79 федеральных законов, 30 указов президента, 152 постановления правительства и различных распоряжений на эту тему. То есть у нас достаточная нормативно-правовая база, хотя, конечно же, мы периодически, с учётом анализа происходящих процессов как на территории страны, так и с учётом опыта международных организаций, вносим соответствующие коррективы в эту работу», — заявил Бортников.

С момента образования Национального антитеррористического комитета большое внимание уделяется нормативно-правовому регулированию и созданию необходимой правовой базы, при этом данная работа строилась «практически с нуля», отметил он.