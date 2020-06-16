Москва, , 14:41 — REGNUM Комитет Госдумы по образованию рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о воспитании, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Законопроектом предполагается расширить понятие «воспитание», дополнить понятие «образовательная программа» за счет включения в нее программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, ввести в федеральный закон «Об образовании» новую статью, закрепляющую механизм организации воспитательной работы; наделить советы обучающихся и студентов, родительские советы правом принимать участие в разработке программ воспитательной работы и календарных планов.

Законопроект является продолжением и развитием государственной политики в области воспитания, закрепляет на государственном уровне механизмы организации воспитания, отметил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).