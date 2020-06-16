Москва, , 14:40 — REGNUM Иностранный гражданин Пол Уилан, которого в России осудили за шпионаж, не фигурирует в списках лиц, которыми могут обменяться РФ и США. Об этом сообщил 16 июня журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Дипломату задали вопрос о том, возможен ли обмен Уилана на российских граждан, находящихся в тюрьмах США. Имя Уилана не обсуждается в подобного рода схемах разменов, ответил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что механизмы обмена заключёнными задействуются сторонами, если к тому есть стремление.

Уилан 15 июня был приговорён российским судом к 16 годам колонии за шпионаж. Виновным себя он не признаёт.