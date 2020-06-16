Москва, , 14:40 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антону Гуттереш не ответил МИД России на письмо о ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном. Об этом 16 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

Лавров отметил, что аналогичное письмо также было направлено в СБ ООН для распространения среди членов Совета. Министр отметил, что в письме приведены неопровержимые правовые аргументы. Он выразил надежду, что документ внимательно изучат в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прилетел в Москву из Анкары, где он встречался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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