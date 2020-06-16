Джакарта, , 14:35 — REGNUM В правительстве Индонезии напомнили, что ношение защитной маски во время пандемии обязательно, сообщает Kompas.

Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Рейса Брото Асморо настоятельно рекомендует жителям страны надевать защитную маску, соблюдать безопасную дистанцию.

«Использование хорошей и правильной маски настоятельно рекомендуется. Даже обязательно во время этой пандемии», — заявила Рейса Брото Асморо на пресс-конференции в Джакарте 16 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Индонезии подтвердили 1106 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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