Москва, , 14:35 — REGNUM С 2010 по 2020 годы в России было выявлено 728 фактов финансирования террористической деятельности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил директор ФСБ России Александр Бортников на рабочей встрече с президентом России.

«За эти десять лет из статистики можно сказать, что было выявлено порядка 728 фактов финансирования террористической деятельности. Эта вся деятельность и была предотвращена», — заявил Бортников.

По его словам, за 10 лет было предотвращено 698 выступлений террористической направленности, из них — 159 непосредственно террористических актов.

«Это тоже плоды работы как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии комитетов», — указал он.