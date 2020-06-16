Москва, , 14:34 — REGNUM В настоящее время на Западе любого исторического деятеля прошлого можно подвести под статью и снести установленный ему памятник, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 16 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что в Великобритании протестующие потребовали снести статую борца за независимость Индии Махатмы Ганди.

«С точки зрения современности Ганди действительно произносил об африканцах слова, которые он не позволил бы себе сейчас, — сказал Корнилов. — Сейчас они считаются неполиткорректными. Движение «Ганди должен пасть» существует уже несколько лет. В Манчестерском университете статую Ганди потребовали убрать в прошлом году. Причём кто? Студенты пакистанского происхождения. Сейчас вообще любого исторического деятеля можно подвести под статью. То есть пасть должны все. В Шотландии осквернили памятник шотландскому королю XIV века (Роберт I Брюс — прим. ИА REGNUM) и объявили, что он король-расист».

Напомним, как сообщалось ранее, требующие сноса памятника Ганди называют его «фашистом» и «сексуальным хищником».