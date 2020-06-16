Москва, , 14:24 — REGNUM За последнее десятилетие террористическая активность в России в значительной мере была искоренена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил директор ФСБ России Александр Бортников на рабочей встрече с президентом России.

«В результате этой работы, ценой, конечно, больших проблем и потерь, к большому сожалению, нам удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране — прежде всего на территории Северного Кавказа», — заявил Бортников.

По его словам, если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в 2019 году — только четыре.