Москва, , 14:26 — REGNUM Планы США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана противоречат международному праву и не могут быть реализованы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

Лавров выразил убеждение, что этим планам Вашингтона сбыться не суждено вне зависимости от того, кто из участников Совместного всеобъемлющего плана действий готов давать США отпор. Намерения американского руководства в корне противоречат мировому праву, подчеркнул он.

Глава российского МИД добавил, что другие участники иранской ядерной сделки, в первую очередь европейские, находятся под огромнейшим давлением США. Однако ни у кого из них нет правовых аргументов, и это всем очевидно.

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