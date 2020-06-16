Берлин, , 14:23 — REGNUM Депутат парламента Германии Клаус Эрнст заявил, что вооруженные силы США, дислоцированные на территории страны, не вносят вклад в безопасность государства. Об этом 16 июня он сообщил во время общения с журналистами.

«У меня сложилось впечатление, что военное присутствие США в Германии, особенно их ядерных сил, больше не нужно», — подчеркнул Эрнст, добавив, что оно не повышает безопасность страны.

Заявление последовало в ответ на угрозу со стороны президента США Дональда Трампа сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, в случае, если Берлин не заплатит за их пребывание на территории страны.

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