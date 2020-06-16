Москва, , 14:20 — REGNUM В России выстроена эффективная система мер противодействия терроризму на всех уровнях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил директор ФСБ России Александр Бортников на рабочей встрече с президентом России.

«На сегодняшний момент практически выстроена система мер противодействия терроризму на федеральном, региональном и муниципальном уровне», — заявил Бортников.

«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованное бандподполье на Северном Кавказе, в результате чего, собственно говоря, удалось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада в 2014 году в Сочи, Чемпионат Европы, который проходил в 2018 году, другие различные соревнования. И Чемпионат мира по футболу», — подчеркнул он.