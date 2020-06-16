Москва, , 14:15 — REGNUM В Госдуме с тревогой наблюдают за событиями на Корейском полуострове и предостерегают от шагов, которые могут привести к обострению ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

«С тревогой наблюдаем за событиями на Корейском полуострове. Сейчас крайне важно избегать шагов, которые могут привести к обострению обстановки в регионе», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он призвал стороны к сдержанности.

«Конечно, стоит воздержаться от какого-либо внешнего вмешательства третьих стран в межкорейский процесс. Это может еще более раскалить ситуацию», — отметил парламентарий.

КНДР подорвала офис межкорейской связи в Кэсоне. Ранее Пхеньян критиковал Сеул за отправку южнокорейскими НПО пропагандистских листовок на территорию народной республики и обещал принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне.

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