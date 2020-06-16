Джакарта, , 14:14 — REGNUM Посол Индонезии в Бельгии, Люксембурге и Европейском союзе (ЕС) Юрий Тамрин выразил надежду, что освобождение граждан Индонезии от получения шенгенской визы в ближайшее время будет реализовано, сообщает Antara.

«Усилия по получению безвизового режима должны продолжаться на комплексной и систематической основе как через посольства стран Европейского союза в Индонезии, так и посольства Индонезии в Европе. При последовательном подходе безвизовый режим для граждан Индонезии больше не будет просто мечтой», — заявил посол.

Согласно отчёту, в 2018 году около 210 тысяч индонезийских туристов посетили страны ЕС.

По словам посла, благодаря безвизовому шенгенскому соглашению, несомненно, будет все больше и больше индонезийских туристов, посещающих Европу, что, несомненно, принесет пользу ЕС.

Напомним, Индонезия с 2015 года продолжает бороться за возможность получения безвизового режима для граждан страны. Со своей стороны, Индонезия предоставила безвизовый режим всем странам ЕС, включая 15 стран шенгенской зоны.