Ярославль, , 14:13 — REGNUM Ярославская областная дума большинством голосов приняла отчет губернатора Дмитрия Миронова о работе правительства региона в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума Yarregion.ru

В 2019 году Ярославская область продемонстрировала рост по ряду ключевых показателей. В полном объеме выполнены все бюджетные обязательства. Промышленное производство выросло на 5,6 процента. Отремонтировано около 245 километров дорог, 31 объект получил ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В регионе построено 777,7 тысяч квадратных метров жилья. Правительство области активно решало проблемы обманутых дольщиков. В результате девять долгостроев были завершены, один дом расселен.

«И вы, и я находимся здесь для того, чтобы сделать жизнь в Ярославской области комфортнее, а людей — счастливее. Для этого нужно работать вместе, на одной стороне. Давайте сделаем эту мысль центральной и для сегодняшней встречи, и в дальнейшем», — сказал депутатам губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В регионе в 2019 году продолжилась работа по ряду национальных проектов. За 2019 год построено четыре фельдшерско-акушерских пункта: в Ярославском, Рыбинском, Даниловском и Некоузском районах. Приобретено четыре передвижных ФАПа и два передвижных флюорографа. Современное оборудование получали больницы и поликлиники.

Губернатор отметил, что впервые за долгое время началось строительство школ в крупных городах области — Ярославле и Рыбинске. Начались работы по созданию ФОКа с бассейном в Ростове Великом. В 2019 году подписано семь инвестиционных соглашений о реализации проектов в агоропромышленной сфере. Объем инвестиций по ним должен составить около 4,5 млрд рублей.

Часть доклада, а также вопросы и ответы были посвящены и текущей ситуации. В частности, депутатов интересовали вопросы борьбы с коронавирусном.

«В правительстве мы отказались от наших внутренних трат — на ремонт, покупку техники, автомобилей. Запланированные на это средства перечислены на борьбу с коронавирусной инфекцией», — сообщил Дмитрий Миронов.

Сейчас в Ярославской области развернуто 1559 коек для пациентов с COVID-19. Тестирование организовано в пяти медицинских организациях. Выплаты стимулирующего характера получили более 2500 медицинских работников. Действуют региональные меры поддержки малого и среднего предпринимательства, на это направлено порядка полутора миллиардов рублей.

Рассказал Дмитрий Миронов и о планах работы в текущем году. В частности, планируются обновление материально-технической базы 42 образовательных учреждений, строительство детского сада на 240 мест в Рыбинске, физкультурно-оздоровительных комплексов в Ярославле и Ярославском муниципальном районе, ремонт 55 дорожных объектов.

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