Москва, , 14:13 — REGNUM

Русскому языку нужна дополнительная защита и нужно дополнительное внимание — как внутри страны, так и на всем пространстве русского мира, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 16 июня, председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи» Кантемир Хуртаев, комментируя предстоящее голосование по поправкам в Конституцию.

« Русский язык — это наше достояние. Это в том числе и язык межнационального общения, тот язык, на котором общаются народы, живущие в Российской Федерации, и на котором общаются на всем пространстве русского мира.

Мы видим, что наша молодежь всё хуже владеет литературным русским языком. Видим проблемы с его знанием в национальных регионах и республиках. Видим посягательства на русский язык в странах бывшего СССР.

Мы не можем допустить ухудшения ситуации. Тема русского языка в пространстве русского мира — это вопрос национальных интересов России. Нельзя допустить, чтобы это пространство сжималось. Знание общего языка внутри страны и должное отношение к нему — это ключ к миру и согласию.