Москва, , 14:13 — REGNUM Власти Ирана обеспокоены экономическим давлением, которые Соединенные Штаты оказывают на Сирию. Об этом 16 июня заявили глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы обеспокоены политическим и экономическим развитием ситуации в Сирии и попытками США оказать экономическое давление на Сирию», — сказал Зариф на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он добавил, что Вашингтон делает все, чтобы дестабилизировать Ближний Восток, но «США не достигнут цели».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал отменить все санкции США и ЕС, введенные в отношении Сирии, назвав их незаконными. Мусави также назвал санкции бесчеловечным актом, который непосредственно ставит под угрозу права человека и в целом международное право.