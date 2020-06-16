Кампала, , 14:06 — REGNUM Угандийские оппозиционеры Роберт Кьягуланьи, также известный как Бобби Вайн, и Кизза Бесигье планируют провести общенациональные акции протеста против действий правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявления оппозиционеров на совместной пресс-конференции.

По словам лидеров оппозиции, правительство Уганды якобы не приняло необходимых мер по защите экономики и ее возрождению после пандемии.

На совместной пресс-конференции оба политика также заявили, что они объединят свои усилия, чтобы сместить президента страны Йовери Мусевени.

Бобби Вайн, который до того, как стать депутатом, был поп-звездой, исполнил для присутствующих на пресс-конференции песню, в которой он критикует президента.

Кьягуланьи также обратился с призывом объединить усилия против Мусевени ко всем оппозиционным политическим партиям Уганды.