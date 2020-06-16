Киев, , 14:06 — REGNUM Директора крупнейших химических предприятий Украины призывают правительство страны и президента Владимира Зеленского объявить четкую позицию по важнейшему для отрасли вопросу квот на импорт минеральных удобрений.

Соответствующее обращение было обнародовано накануне, 15 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

В обращении говорится, что в мае 2020 года было завершено расследование министерства экономики в отношении импорта минеральных удобрений. После этого межведомственная комиссия по международной торговле 22 мая должна была принять решения, устанавливающие четкие правила игры на рынке минеральных удобрений Украины, которые позволили бы украинским химическим предприятиям эффективно и бесперебойно обеспечивать украинский АПК качественной и доступной продукцией.

Однако потом министерство экономики продлило сроки рассмотрения вопроса на один месяц, после чего отдельные чиновники от имени президента заявили, что меры по защите химической отрасли не являются приоритетными.

Политолог Юрий Романенко отмечает, что власть в Киеве сейчас сама создает условия, при которых важные стратегические вопросы решаются не диалогом с бизнесом и промышленностью, а возможностями тех или иных монополий «добегать первыми к президенту».

«В данном случае — агропромышленных корпораций, которые сами не прочь контролировать и подчинять более мелких аграриев через всевозможные рычаги. Одним из которых и являются удобрения», — подчеркивает эксперт.

Он прогнозирует, что химики не станут стоять и отмалчиваться в стороне, и напоминает, что в отрасли работает порядка 40 тыс. человек.

«Вообще это отличный пример как кто-то бежит к президенту и жалуется, что возможные торговые ограничения будут бить по его интересам, и эти решения, уже подготовленные министерством экономики, вдруг отменяются. Теперь время химиков махать флагами и транспарантами, а еще и подключать медийку», — заявил Романенко.

Он отмечает, что государственная система на Украине начинает коллапсировать сразу по всем направлениям, потому что государство по сути самоустранилось от управления.