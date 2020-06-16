Ставрополь, , 14:14 — REGNUM Начальник одного из управлений аппарата правительства Ставрополья Елена Мамонтова назначена на должность исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты населения региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, с ноября 2013 года ведомство возглавлял Иван Ульянченко. Однако 11 июня текущего года он был избран мэром Ставрополя.

Елена Мамонтова ранее работала заместителем председателя регионального отделения Пенсионного фонда России, а также была заместителем министра труда и соцзащиты населения Ставрополья. В последние годы она трудилась на посту начальника управления по работе с обращениями граждан аппарата краевого правительства.

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