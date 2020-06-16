Иерусалим, , 14:00 — REGNUM Похоже, что именно Россия в 2016 году «спасла» Израиль от появления государства Палестина в границах 1948 года, сообщает издание «Исраэль Хайом».

Под конец своего президентского срока тогдашний президент США Барак Обама принял несколько антиизраильских резолюций, включая решение о голосовании в Совете Безопасности ООН по вопросу принуждения Израиля к созданию государства Палестина в границах 1948 года.

В интервью «Исраэль Хайом» Биньямин Нетаньяху рассказал, что, узнав об этих планах, он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы убедить его: будучи принят, план Обамы станет причиной масштабной дестабилизации Ближнего Востока. Российский президент пообещал торпедировать американское предложение, если таковое поступит на голосование СБ ООН.

В свою очередь, поняв, что шансов на принятие антиизраильской резолюции нет, Обама не стал ее выдвигать.